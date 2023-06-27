Еще две легенды мирового футбола согласились сыграть в благотворительном матче Шевченко и Зинченко

Два легендарных футболиста лондонского клуба “Арсенал” Роберт Пирес и Гаэль Клиши согласились принять участие в благотворительном матче для украинского народа.

Встреча будет называться Game4Ukraine и пройдет 5 августа в Лондоне на арене “Челси” “Стэмфорд Бридж”.

В матче примут участие команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

Команда Андрея Шевченко будет включать Михаила Мудрика, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Луку Тони, Диду, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильяма Галласа, Клода Макелеле, Самюэля Это'О, Майкла Эсьена, Фабио Каннаваро и Кларенса Зеедорфа.

Команда Александра Зинченко включает Йенса Леманна, Джолеона Лескотта, Патрика Бергера, Стюарта Пирса, Пера Мертезакера, Йона-Арне Риисе, Робби Кина, Антонио Валенсию, Патрика Виейру, Веса Моргана, Джека Уилшера, Бакари Санья, Эдгара Давидса, Шоту Арвеладзе и Жерара Пике.

