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Еще два игрока Манчестер Юнайтед получили травмы

Новости футбола Сегодня, 10:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Еще два игрока Манчестер Юнайтед получили травмы Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Центральный защитник Лисандро Мартинес и левый защитник Серхио Регилон получили травмы, как сообщается на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".

Лисандро Мартинес выбыл на длительный период из-за обострения травмы стопы, которую он получил в апреле. Обострение произошло в матче с "Арсеналом" 3 сентября. После этого он еще сыграл против "Брайтона" и "Баварии". 25-летнему аргентинцу потребуется время на восстановление и реабилитацию. В настоящее время проводится оценка травмы для определения дальнейших шагов.

По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, Мартинес пропустит примерно два-три месяца.

Серхио Регилон, арендованный у "Тоттенхэма", также получил повреждение и пропустит следующий матч в Премьер-лиге. По информации The Athletic, футболист может вернуться на поле после перерыва на матчи сборных, который продлится с 7 по 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось о травмах еще трех защитников "МЮ" - Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаки и Тайрелла Маласи. В команде не осталось здоровых профильных левых защитников.

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