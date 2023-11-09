Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил свое мнение о решении арбитра удалить полузащитника Маркуса Рашфорда в матче против «Копенгагена».

Команды встречались в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, а форвард сборной Англии был удален на 42-й минуте игры. Нападающий увидел перед собой красную карточку за грубый фол, хотя в том эпизоде он мог действовать неумышленно. После консультаций главный рефери все же принял решение удалить футболиста.

«Судья слишком долго размышлял о выдаче красной карточки... Такая игра никогда не должна иметь место, это не относится к футболу. Решение должно быть принято, я согласен с этим. Было три сложных момента», - цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что после поражения “Манчестер Юнайтед” опустился на последнее место в группе. Сейчас в активе “красных дьяволов” всего три балла.

А вот “Копенгаген” вырвался на вторую строчку турнирной таблицы, набрав четыре балла после четырех игр.