Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от Галатасарая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку матчу с «Галатасараем» (2:3) во втором туре Лиги чемпионов.

«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего», - сказал Эрик тен Хаг в эфире TNT Sports.