Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от Галатасарая
Новости футбола Сегодня, 20:15
Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от «Галатасарая»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку матчу с «Галатасараем» (2:3) во втором туре Лиги чемпионов.
«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего», - сказал Эрик тен Хаг в эфире TNT Sports.
«Манчестер Юнайтед» после двух туров Лиги чемпионов замыкает таблицу своей группы с нулем очков. Отставание от «Галатасарая» составляет четыре очка, от «Баварии» - шесть очков.
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