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Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от Галатасарая

Новости футбола Сегодня, 20:15
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от «Галатасарая» Эрик тен Хаг нашел объяснение поражению от «Галатасарая»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку матчу с «Галатасараем» (2:3) во втором туре Лиги чемпионов.

«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего», - сказал Эрик тен Хаг в эфире TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» после двух туров Лиги чемпионов замыкает таблицу своей группы с нулем очков. Отставание от «Галатасарая» составляет четыре очка, от «Баварии» - шесть очков.

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