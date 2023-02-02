Энцо Фернандес впервые прокомментировал переход в "Челси"

Новичок “Челси” Энцо Фернандес впервые высказался о переезде в Англию.

Как известно, за аргентинца “синие” заплатили “Бенфике” 121 миллион евро.

“Я очень признателен клубу и его владельцам за то, что они сделали ради моего перехода. Я счастлив и рад, что присоединяюсь к ”Гордости Лондона".

Теперь я буду играть в лучшей лиге мира, я буду бороться за главные трофеи. Очень хочу поскорее порадовать наших фанатов, помочь партнерам на поле и за его пределами", - сказал он.