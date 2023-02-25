Энцо Фернандес высказался о сумме своего перехода в "Челси"

Полузащитник “Челси” Энцо Фернандес высказался по поводу того, сколько за него заплатил лондонский клуб.

“Бенфика” получит за игрока около 121 миллиона евро, что стало рекордом в английском футболе.

“Эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Передо мной стоит другая задача - выходить и выкладываться по максимуму. Когда вы получаете такое количество молодых парней, у которых всего 20 дней на знакомство, будет трудно сразу превратиться в сыгранную команду”, - сказал он.

Напомним, что сейчас “Челси” идет на 10-м месте в АПЛ.