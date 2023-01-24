Энцо Фернандес стал на шаг ближе к переходу в "Челси"

“Челси” в ближайшее время планирует сделать новое предложение по трансферу полузащитника “Бенфики” Энцо Фернандесу.

Как пишет The Guardian, португальцы продолжают требовать за чемпиона мира 120 млн евро и за меньшую сумму его отпускать не собирается.

По данным источников, переговоры по трансферу Энцо продолжатся на этой неделе.

Сам футболист уже также заявил, что согласен на переезд в Лондон.