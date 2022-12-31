Энцо Фернандес согласовал условия контракта с "Челси"

Полузащитник “Бенфики” Энцо Фернандес уже обсудил детали личного контракта с “Челси”.

Как сообщает журналист Николо Скира, соглашение сторон будет рассчитано до 2028 года.

За сезон аргентинец будет зарабатывать в Англии 10 млн евро.

В ближайшее время “Челси” уладит финансовые вопросы с “Бенфикой”. Ожидается, что “синие” согласные заплатить прописанные в контракте чемпиона мира отступные в размере 120 млн.