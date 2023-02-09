Эмре Джан забил гол с центра поля (видео)

Хавбек “Боруссии” Эмре Джан забил гол с центра поля.

Необычным ударом он отметился в матче Кубка Германии против “Бохума”.

Перед перерывом вратарь “Бохума” Мануэль Риманн неудачно выбил мяч со своей половины поля, чем и воспользовался Джан.

Опытный футболист решил пробить первым же касанием и мяч после отскока от газона попал в пустые ворота.