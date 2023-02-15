Эмир Катара предложит за "Манчестер Юнайтед" чуть больше 4 млрд фунтов

Эмир Катара готов приобрести “Манчестер Юнайтед” за сумму, которая может превышать 4 млрд фунтов.

По данным источника, представители эмира оценивают клуб не более чем в 4,5 млрд фунтов.

В свою очередь действующие владельцы клуба хотят получить не менее 6 миллиардов фунтов.

По информации The Guardian, боссы “МЮ” получат официальное предложение по покупке клуба уже на этой неделе.