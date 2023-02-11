Эмир Катар хочет владеть "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ

Эмир Катар заявил о желании вместе с ПСЖ владеть и “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет The Guardian, шейх Тамим бин Хамада аль-Тани хочет доказать УЕФА, что клубами будут владеть разные организации.

Согласно правилам организации, клубы, у которых один владелец, не имеют права сыграть в еврокубках между собой.

В связи с этим в Катаре начали думать над тем, как найти выход из ситуации.