Эминем отказался выступить на ЧМ-2022 за 8 миллионов долларов

Известные американские исполнители Эминем и 50 Cent могли выступить на чемпионате мира, но отказались от приглашения.

Как рассказал 50 Cent в эфире радиостанции Real 92.3, музыкантам были готовы заплатить 9 миллионов долларов.

“Мне предложили миллион, а остальную сумму - Эминему”, - сказал он.

По словам 50 Cent, Эминем сообщил об отказе выступить на турнире в разговоре со своим менеджером Полом Розенбергом.