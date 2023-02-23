Эмилиано Мартинес вспомнил свое празднование с перчаткой у паха

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес извинился за свое празднование с перчаткой у паха после победы на ЧМ-2022.

По словам аргентинца, его поступок действительно был глупым.

“Мы с парнями делали многое, но это единственное из того, чем я не горжусь”, – сказал он.

Также футболист отметил, что собирается и дальше добиваться вызова в сборную. Также у него в планах выиграть какой-либо трофей с “Астон Виллой”, которая много лет ничего не выигрывала.