Эмилиано Мартинес назвал условие для ухода из Астон Виллы

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он к смене команды.

По словам чемпиона мира в составе сборной Аргентины, он и дальше верит в то, что его команда способна на большие победы.

"Еще с самого начала я говорил, что верю в способности "Астон Виллы" выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Я все еще придерживаюсь этого мнения. Я уйду из "Астон Виллы" только после того, как мы победим в АПЛ или Лиге чемпионов", - цитирует Мартинеса ITASportPress.

31-летний Мартинес играет за английскую команду с 2020 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за команду 12 матчей, в четырех из которых он не пропустил ни одного мяча.

Контракт аргентинца с клубом действителен до июня 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, на данный момент стоимость футболиста на трансферном рынке оценивается в 28 миллионов евро.

После девяти туров АПЛ "Астон Вилла" идет на пятой строчке турнирной таблице, отставая от лидера на два балла.