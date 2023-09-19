Эмилиано Мартинес назвал главного фаворита на Золотой мяч-2023

Голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины, Эмилиано Мартинес поразмышлял на тему того, кто может получить “Золотой мяч” в 2023 году.

По словам звездного футболиста, явным кандидатом на получение награды является нападающий “Интер Майами” и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Известный страж ворот не сомневается в том, что именно этот футболист станет обладателем "Золотого мяча" 2023 года.

"Мы знаем, кто выиграет "Золотой мяч" - это мой друг Месси. Я просто горжусь тем, что я тоже включен в список номинантов", - сказал Мартинес, слова которого приводит Goal.

Ранее появился список из кандидатов на получение награды "Золотой мяч" 2023 года и в нем числился Месси.

Интересно, что по состоянию на 2022 года аргентинец уже завоевал семь таких наград и является рекордсменом в этом показателе. Мартинес также включен в список претендентов на приз имени Льва Яшина, который традиционно вручают лучшему вратарю года. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября.