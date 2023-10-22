Эмери переиграл Мойеса. Астон Вилла победила Вест Хэм

В рамках девятого тура Английской Премьер Лиги сегодня состоялся один поединок. В Бирмингеме Астон Вилла принимала столичный Вест Хэм.

В первом тайме зрители на Вилла Парк увидели всего один забитый мяч. Дуглас Луис с передачи Олли Уоткинса вывел хозяев вперед. В целом подопечные Унаи Эмери выглядели сильнее гостей и создали больше опасных моментов.

Во второй половине встречи сперва дубль оформил Дуглас Луис, реализовав пенальти, а затем забил форвард сборной Англии Уоткинс. Вест Хэм ответил голом Джареда Боуэна. А под занавес встречи хозяева довели счет до разгромного. Гол на счету Леона Бэйли.

Астон Вилла — Вест Хэм — 4:1

Голы: 1:0 — Дуглас Луис 30, 2:0 — Дуглас Луис 52 (п), 2:1 — Боуэн 56, 3:1 — Уоткинс, 4:1 — Бэйли 89.

Эта победа позволила Вилле подняться на пятую строчку в таблице. Вест Хэм на девятом месте.

Welcome to Villa Park. pic.twitter.com/bAESVAZ5pq — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 22, 2023