Эмери недоволен Мартинесом и хочет подписать на его место другое открытие ЧМ-2022

Главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери не хочет видеть в команде голкипера Эмилиано Мартинеса.

По информации Football Insider, между футболистом и тренером есть разногласия, которые “тянутся” со времен их работы в “Арсенале”. Также тренеру не понравилась выходка вратаря во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022.

Источник утверждает, что на место аргентинца Унаи Эмери хочет пригласить голкипера “Севильи” Яссина Буну.

Отметим, что контракт Мартинеса с “Астон Виллой” действует до 2027 года.