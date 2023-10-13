Эль-Шарави вызвали в сборную впервые за два с половиной года

Вингера "Ромы" Стефана Эль-Шарави вызвали в состав национальной сборной Италии, сообщили на официальном сайте.

Лучано Спаллетти вызвал Стефана Эль-Шаарави, который присоединился к утренней тренировке с командой. Вингер "Ромы" вернулся в Италию после двух с половиной лет, его последний вызов был на матчи против Болгарии и Литвы в марте 2021 года.

Напомним, что двух игроков сборной Италии Заньоло и Тонали допрашивала полиция, и их обвиняют в причастности к нарушениям в сфере ставок.

По словам журналиста, ставками на матчи занимается не только игрок "Ювентуса" Николо Фаджиоли; аналогичной деятельностью также занимаются Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Игроков допрашивала полиция, и игроки "Астон Виллы" и "Ньюкасла" покинули тренировочный лагерь Италии после разговора с полицией.

Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина сообщила о материалах расследования игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой в Федеральном техническом центре в Коверчано.