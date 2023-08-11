Экс-звезда "Шахтера" устроился в Турции

Пресс-служба «Галатасарая» сообщила об очередном громком трансфере.

Новичком команды стал бывший вингер «Шахтёра» Тете. Он перебрался в состав турецкого гранда на правах свободного агента.

Контракт между сторонами рассчитан на четыре года и будет действовать до конца июня 2027 года.

Если будут достигнуты определенные условия, то соглашение может быть автоматически продлено ещё на один год.

Что касается оклада 23-летнего бразильца в Турции, то в контракте прописано, что он будет зарабатывать € 2,8 млн за сезон. Кроме того, футболист получил подписной бонус в размере € 3,1 млн.

В предыдущем сезоне 2022/2023 Тете выступал за «Лестер» на правах аренды. За английский клуб он сыграл в 14 матчах в различных турнирах и забил один гол.

Соглашение с донецким клубом у бразильца закончилось в конце июня текущего года, и стороны решили не продлевать контракт.

Официальная ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.