Экс-звезда "Ромы" жестко раскритиковал Моуринью

Бывший нападающий “Ромы” Антонио Конте подверг критике главного тренера римского клуба Жозе Моуринью.

“Конфликты, жесты, оскорбления. О чем тут можно говорить? В каждом матче вся скамейка запасных ”Ромы" выскакивает на поле. Это просто позор. Команда вполне могла бы занять второе место в Серии А, но Моуринью ничего не показал с командой, которая играет все хуже и хуже. В недавнем дерби “Лацио” стремился реализовать план на игру, а “Рома” выглядела жалко", - сказал Кассано в эфире Bobo TV.

“Рома”, набрав в 27 турах 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге Европы римский клуб дошел до ¼ финала, где сыграет с “Фейеноордом”.

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