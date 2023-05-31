Экс-звезда "МЮ" Нани остался без клуба

Официальный сайт австралийского клуба "Мельбурн Виктори" объявил, что известный португальский футболист Луиш Нани покидает команду.

36-летний бывший игрок “Манчестер Юнайтед” присоединился к австралийскому клубу летом прошлого года и сыграл десять матчей.

По ходу сезона он получил травму и вынужден был покинуть клуб.

В Европе футболист также играл за "Спортинг", "Лацио" и "Валенсию".

На его счету 112 матчей за национальную сборную Португалии.