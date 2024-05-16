Экс-защитник Баварии попробует реанимировать карьеру в чемпионате Испании

Испанскому защитнику Хуану Бернату не удалось стать железным игроком основы ни в Баварии, ни в ПСЖ, которому он принадлежит сейчас, а аренда в Бенфику, как оказалось, также не способствовала набору кондиций. Чтобы набрать былую форму, игрок может вернуться в родной чемпионат.

В аренде Берната, как сообщает Mundo Deportivo, заинтересован Бетис, который как раз таки ищет усиление на левый фланг обороны. Правда, 31-летний защитник является далеко не единственным вариантом, который рассматривает андалусийский клуб.

На столе у боссов Бетиса также кандидатуры Абеля Бретонеса и Серхио Кардони из клубов Примеры, а также заграничные варианты в виде Нико Тальяфико из лионского Олимпика и Валентина Барко из Брайтона.

Контракт Берната с ПСЖ рассчитан до июня 2025 года, а за Бенфику, которую он представляет на правах аренды до конца сезона, 31-летний защитник сыграл только шесть матчей в нынешнем сезоне.