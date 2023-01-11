Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру

Известный бразильский защитник Жоао Миранда принял решение о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

“У ”Сан-Паулу" остались прекрасные воспоминания о Миранде. Мы благодарим этого отличного защитника, который прославил нашу команду. Четыре титула, 342 матча, 184 победы, 12 голов и много преданности. Звезда “Сан-Паулу”, сборной Бразилии и всего мира. История вечна. Спасибо за все", - говорится в инстаграме клуба “Сан-Паулу”, за который футболист играл с 2006 по 2011 год, а также с 2021 года.

Миранда ранее также выступал за “Коритибу”, “Сошо”, “Атлетико”, “Интер” и “Цзянсу Сунин”. За сборную Бразилии сыграл 58 матчей и забил три гола. 3-кратный чемпион Бразилии, чемпион Испании, чемпион Китая, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Америки.

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