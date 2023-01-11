Главная Новости Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру

Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Миранды/Автор неизвестен Фото: инстаграм Миранды/Автор неизвестен

Известный бразильский защитник Жоао Миранда принял решение о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

“У ”Сан-Паулу" остались прекрасные воспоминания о Миранде. Мы благодарим этого отличного защитника, который прославил нашу команду. Четыре титула, 342 матча, 184 победы, 12 голов и много преданности. Звезда “Сан-Паулу”, сборной Бразилии и всего мира. История вечна. Спасибо за все", - говорится в инстаграме клуба “Сан-Паулу”, за который футболист играл с 2006 по 2011 год, а также с 2021 года.

Миранда ранее также выступал за “Коритибу”, “Сошо”, “Атлетико”, “Интер” и “Цзянсу Сунин”. За сборную Бразилии сыграл 58 матчей и забил три гола. 3-кратный чемпион Бразилии, чемпион Испании, чемпион Китая, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Америки.

Не пропустите: Феликс прокомментировал свой переход в лондонский "Челси".

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Маркуса Тюрама/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS
Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо"
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:30 "Реал" вступил в борьбу за Кейна
Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:55 Обамеянг хочет вернуться в "Барселону"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:08 Главные новости дня: 10 января
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:28 "Лион" не смог обыграть "Нант" в чемпионате Франции Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 15:42 Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS Новости футбола Сегодня, 15:15 "Астон Вилла" купила воспитанника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:55 Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 14:42 "Атлетико" может усилиться экс-форвардом "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Милан" решил выкупить трансфер хавбека "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 13:56 Звездный аргентинец Пасторе выбрал неожиданное место для продолжения карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 12 янв 2023 Бетис - Барселона прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года Футбол 12 янв 2023 Фулхэм - Челси прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 12 января 2023 года