Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом

Известный итальянский форвард Марио Балотелли покинет Адана Демиспор летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира, специализирующийся на итальянском футболе.

В турецком клубе не будут активировать опцию продления контракта с игроком, который истекает в июне.

В этом сезоне 33-летний итальянец забил 7 голов и отдал 1 ассист в 16 матчах турецкой Суперлиги.

За свою карьеру скандальный форвард успел поиграть в составе Манчестер Сити, Интера, Милана, Ливерпуля, Марселя, Ниццы, Брешии, Монцы и Сьона.

Ранее Балотелли удивил заявлением, за какой клуб он мечтает выступать.