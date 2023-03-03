Экс-тренер "Шахтера" получил дисквалификацию во Франции
Новости футбола Сегодня, 05:52
Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен
Главный тренер “Лилля” Паулу Фонсека получил дисквалификацию на один матч внутреннего чемпионата.
Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).
Тренера наказали за поведение в матче против “Бреста (2:1).
В конце встречи португалец выразил свое недовольство тем, что арбитр компенсировал ко второму тайму слишком много времени.
По этой причине началась перепалка с наставником “Бреста”, после чего Фонсеку удалили.
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