Экс-тренер "Шахтера" получил дисквалификацию во Франции

Главный тренер “Лилля” Паулу Фонсека получил дисквалификацию на один матч внутреннего чемпионата.

Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

Тренера наказали за поведение в матче против “Бреста (2:1).

В конце встречи португалец выразил свое недовольство тем, что арбитр компенсировал ко второму тайму слишком много времени.

По этой причине началась перепалка с наставником “Бреста”, после чего Фонсеку удалили.