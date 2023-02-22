Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Тоттенхэм"

Новым главным тренером “Тоттенхэма” может стать наставник “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянского специалиста следующим летом. На посту наставника “шпор” он может заменить своего соотечественника Антонио Конте, контракт с которым истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляет “Милан”.

43-летний Де Дзерби летом 2022 года покинул пост главного тренера “Шахтера”, а в сентябре прошлого года возглавил “Брайтон”. Ранее он работал в Серии А с “Палермо”, “Беневенто” и “Сассуоло”.

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