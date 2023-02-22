Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Тоттенхэм"
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен
Новым главным тренером “Тоттенхэма” может стать наставник “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянского специалиста следующим летом. На посту наставника “шпор” он может заменить своего соотечественника Антонио Конте, контракт с которым истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляет “Милан”.
43-летний Де Дзерби летом 2022 года покинул пост главного тренера “Шахтера”, а в сентябре прошлого года возглавил “Брайтон”. Ранее он работал в Серии А с “Палермо”, “Беневенто” и “Сассуоло”.
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