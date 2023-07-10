Экс-тренер "Шахтера" Йовичевич возглавил новый клуб

Пресс-служба “Аль-Раеда” из Саудовской Аравии в официальном твиттере объявила о назначении Игора Йовичевича на пост главного тренера.

Условия контракта между саудовским клубом и хорватским специалистом не разглашаются.

В прошлом сезоне “Аль-Раед” финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, клуб не сумел квалифицироваться в азиатские клубные турниры. Наибольшим достижением клуба являются чемпионские титулы в сезонах-1991/1992 и 2007/2008.

49-летний Йовичевич в прошлом сезоне тренировал “Шахтер”. Под его руководством донецкий клуб стал чемпионом Украины. Несмотря на титул, тренер был отправлен в отставку. Причиной увольнения тренера, по некоторым данным, стало разгромное поражение команды в матче 1/8 Лиги Европы с роттердамским “Фейеноордом” со счетом 1:7. Ранее он также работал со львовскими “Карпатами”, словенским “Челье”, загребским “Динамо" и “Днепром-1”.

Напомним, что вместо Йовичевича новым главным тренером “Шахтера” был назначен Патрик ван Леувен, который ранее тренировал луганскую “Зарю”.