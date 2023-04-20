Экс-тренер сборной Украины назвал причину, почему "Челси" купил Мудрика

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о переходе украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский “Челси”.

“Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет! Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле”, - приводит слова Сабо FanDay.

22-летний Мудрик перешел в “Челси” в январе 2023 года из “Шахтера” за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в виде бонусов. За английский клуб он провел 12 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

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