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Экс-тренер "Барселоны" рассказал об уходе Месси из клуба

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер “Барселоны” Рональд Куман рассказал, как происходил уход из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

“Это было неожиданно. Мне говорили, что Месси останется, что он подпишет новый контракт. На следующий день мне позвонил Лапорта и сказал, что ситуация сложная. А ночью Лионель ушел. Месси - это ”Барселона". Это столько сделал для клуба, поэтому не заслуживал такой уход", - приводит слова Кумана Relevo.

Напомним, что Месси покинул “Барселону” летом 2021 года на правах свободного агента. Через несколько недель он перешел в “Пари Сен-Жермен”, за который до сих пор выступает.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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