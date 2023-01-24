Экс-первая ракетка мира вышла на четвертьфинал Australian Open в футболке ПСЖ (фото)

Известная теннисистка Виктория Азаренко вышла на матч Australian Open в футболке ПСЖ.

В футболке чемпиона Франции двукратная победительница турнира прошла от раздевалки до центрального корта. Уже перед разминкой экс-первая ракетка мира сняла футболку клуба.

Интересно, что до этого Азаренко неоднократно надевала футболку парижского клуба на пресс-конференции.

Скорее всего, она является поклонницей парижан, хотя ситуацию никак не комментировала.