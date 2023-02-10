Экспертиза подтвердила секс между Дани Алвесом и предполагаемой жертвой изнасилования

Судейская медицинская экспертиза подтвердила факт сексуального контакта между бразильским футболистом Дани Алвесом и девушкой в ночном клубе, сообщает El Periódico.

По сведениям источника, семенная жидкость бразильца обнаружена на платье девушке, в ее теле, а также на полу туалета. Ранее он пытался отрицать факт секса.

Напомним, что девушка обвиняет Алвеса в изнасиловании. Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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