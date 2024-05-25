Экспансия в баскетбол продолжается. Дубай в следующем сезоне будет представлен в Адриатической лиге

В соответствии с решениями Ассамблеи Лиги ABA и после утверждения соглашения акционерами, был подписан многолетний контракт между баскетбольным клубом Дубай и Лигой ABA. Таким образом, определены все ключевые элементы будущего спортивного и делового сотрудничества, начиная с участия БК Дубай в Лиге AdmiralBet ABA с сезона 2024/25.

Посредством интенсивного и открытого общения, при строгом соблюдении всех внутренних норм Лиги ABA, были согласованы все детали этого амбициозного спортивно-делового проекта. От этого проекта все стороны ожидают значительных преимуществ: не только Лига ABA, её акционеры и БК Дубай, но и баскетбол в целом.

Дубравко Кметович, директор Лиги ABA, заявил, что это решение повысит уровень конкуренции, откроет доступ к новому рынку и обеспечит лиге гораздо больше прибыли.