Экс-наставник "Шахтера" претендует на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига определила список наставников, которые претендуют на звание лучшего тренера месяца по итогам января.

Одним из претендентов является бывший главный тренер “Шахтера” Роберто Де Дзерби, который возглавляет “Брайтон”. Также на награду претендуют Микель Артета ("Арсенал"), Стив Купер ("Ноттингем Форест"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Томас Франк ("Брентфорд").

43-летний Де Дзерби тренирует “Брайтон” с сентября 2022 года. Под его руководством клуб после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В январе “Брайтон” разгромил “Эвертон” (4:1) и “Ливерпуль” (3:0), а также сыграл вничью с “Лестером” (2:2).

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