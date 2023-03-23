Экс-нападающий "Динамо" перебрался в чемпионат страны-террориста
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Андре Фелипе/Автор неизвестен
Бразильский нападающий Андре Фелипе перешел в клуб “торпедо”, который представляет страну-террориста.
Футболист являлся свободным агентом с октября 2022 года, поэтому пригодился только клубу из Мордора.
32-летний Андре известен тем, что в 2010 году он перешел в киевское “Динамо" из “Сантоса” за восемь миллионов евро. За украинский клуб он провел девять матчей и отдал один голевой пас. Бразилец не сумел закрепиться в составе киевлян, поэтому несколько раз сдавался в аренду, а в 2012 году был продан в “Атлетико Минейро” за 5,8 миллионов евро.
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