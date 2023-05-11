Экс-капитан сборной Франции может переехать в Саудовскую Аравию

Голкипер "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис может покинуть Европу.

Как пишет The Times, бывший капитан сборной Франции может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Один из клубов из этой страны готов платить именитому игроку зарплату в €115 тыс.

Контракт Льориса с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне французский голкипер принял участие в 31 матче во всех турнирах.