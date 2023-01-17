Экс-игрок сборной Германии в полуголом виде взобрался на заснеженную гору

Бывший футболист сборной Германии Андре Шюррле рассказал, что он в полуголом виде взошел на гору Снежка, которая находится на границе Польши и Чехии, высотой 1603 метра. При этом немец поднимался в гору без футболки, только в шортах и кроссовках.

"Психологически и физически это было самое сложное испытание, через которое я когда-либо проходил. В последние минуты подъема я уже ничего не чувствовал. Мне пришлось найти что-то внутри себя, чтобы продолжить! Я никогда этого не забуду. Температура минус 19 градусов, ветер дул в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – написал Шюррле в своем инстаграме.

32-летний Шюррле завершил карьеру в 2020 году. Он выступал за “Майнц”, “Байер”, “Челси”, “Вольфсбург”, дортмундскую “Боруссию”, “Фулхэм” и спартак. За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола.

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