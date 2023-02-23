Экс-игрок сборной Англии раскритиковал "Челси" за покупку украинца Мудрика

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон считает, что “Челси” переплатил за трансфер украинца Михаила Мудрика.

“Они купили его за 100 млн, и, если не считать 20-минутного отрезка, то этот футболист ничего не показал. Я ничего не имею в виду. Когда вы покупаете игрока за столько денег, вы вряд ли будете ждать, пока он адаптируется”, - сказал он.

На данный момент на счету украинца пять матчей во всех турнирах, но пока он не отметился результативными действиями.