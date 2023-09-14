Экс-игрок сборной Англии дал несколько советов Мудрыку

Известный в прошлом английский футболист Глен Джонсон рассказал, что думает о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».

По словам бывшего игрока сборной Англии, сейчас вингеру необходимо проявить больше агрессии, если он хочет улучшить свой уровень игры.

"Я не говорю быть физически агрессивным, а подчеркиваю важность того, чтобы Мудрик продолжал вызывать проблемы защитникам каждый раз, пользуясь своей скоростью.

Я советую ему стремиться чаще обыгрывать один в один или делать что-то продуктивное, чтобы болельщики поддерживали его. Когда это случится, возможно, Мудрик приобретет уверенность и начнет забивать голы и делать результативные передачи", - сказал Джонсон.

Также он выразил надежду на то, что со временем Мудрик сможет закрыть рты всем критикам.

“Время работает против Мудрика, так как о нем говорят каждую неделю. Это сложно, особенно когда вы переходите в большой клуб с большими ожиданиями”, - сказал он.

Напомним, что Мудрик играет за “Челси” с зимы 2022 года. Пока он не забивал за команду в официальных матчах.