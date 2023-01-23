Экс-игрок "Реала" стал тренером "Металлиста"

Пресс-служба харьковского “Металлиста” объявила о вхождении в тренерский штаб клуба Перицы Огненовича.

Сербский специалист заключил с украинским клубом контракт, условия которого не разглашаются.

45-летний Огненович ранее тренировал “Звезду 09", а также молодежные сборные Сербии U17 и U18. В быстность футболистом он выступал за такие известные клубы, как “Црвена Звезда”, “Реал”, “Кайзерслаутерн” и “Динамо” (Киев).

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