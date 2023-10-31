Экс-игрок Челси признался, что имел большие проблемы с алкоголем

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Дэниел Дринкуотер поделился своим опытом борьбы с алкогольной зависимостью.

По словам футболиста, которая возникла во время его пребывания в лондонском клубе. Он рассказал, как авария, произошедшая в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году, стала для него тревожным звоночком и заставила обратиться за помощью.

«Когда я попал в автомобильную аварию в нетрезвом состоянии, это вызвало у меня тревогу. Я провёл 23 часа в изоляции, пытаясь очиститься от алкоголя. В это время я задумался: "Что ты делаешь, чувак?" Именно на том этапе я понял, что нуждаюсь в помощи» - рассказал Дринкуотер газете Daily Mail.

Он также признался, что использовал алкоголь как способ справиться с личными проблемами и уйти от них.

Дринкуотер присоединился к «Челси» в 2017 году и играл за клуб до 2022 года. На днях 33- летний опытный хавбек объявил о завершении карьеры футболиста.