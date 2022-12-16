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Экс-хавбек "МЮ" ярко высказался об уходе из команды Роналду

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Антонио Валенсии/Автор неизвестен

Бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” Антонио Валенсия поделился мнением об уходе из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Ужасно, что Роналду ушел из ”Манчестер Юнайтед" таким образом. Такой футболист должен уходить из клуба под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его. Его надевнее интервью - это грусть. У него были причины говорить все это, но мне было очень больно из-за того, как он покидал клуб. Надеюсь, что у него все будет в порядке в новом клубе. Я желаю ему всего наилучшего", - приводит слова Валенсии The Athletic.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” разорвал контракт с 37-летним Роналду из-за его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. В нынешнем сезоне португалец провел за манкунианцев 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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