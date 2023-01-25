Экс-хавбек киевского "Динамо" завершил карьеру и получил работу у российского блогера

Бывший футболист киевского “Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк принял решение о завершении карьеры.

Сразу после этого он стал спортивным директором киприотского клуба “Красава”, владельцем которого является российский блогер Евгений Савин, который был вынужден покинуть россию из-за отрицательного отношения к войне с Украиной.

35-летний Морозюк также выступал за “Оболонь”, донецкий “Металлург”, турецкий “Ризеспор” и “Черноморец”. За сборную Украины сыграл 14 матчей и забил один гол.

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