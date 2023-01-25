Экс-хавбек киевского "Динамо" завершил карьеру и получил работу у российского блогера
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм "Красавы"/Автор неизвестен
Бывший футболист киевского “Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк принял решение о завершении карьеры.
Сразу после этого он стал спортивным директором киприотского клуба “Красава”, владельцем которого является российский блогер Евгений Савин, который был вынужден покинуть россию из-за отрицательного отношения к войне с Украиной.
35-летний Морозюк также выступал за “Оболонь”, донецкий “Металлург”, турецкий “Ризеспор” и “Черноморец”. За сборную Украины сыграл 14 матчей и забил один гол.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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