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Экс-глава судейского комитета Ла Лиги ответил на обвинения в адрес "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал о том, почему ему платила “Барселона”.

Согласно данным источника Marca, Негрейра подтвердил, что никогда не платил какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые он получал от клуба.

Его работа заключалась в том, чтобы наблюдать за матчами и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения судей.

Клуб хотел, чтобы ни одно решение не принималось против него, и что все было нейтрально.

Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от “Барселоны” 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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