Экс-футболист "Челси" завершил карьеру в 26 лет

Бывший нападающий лондонского “Челси” Айзая Браун в своем инстаграме сообщил, что он принял решение о завершении карьеры.

Причиной ухода игрока из футболиста стало большое количество травм в последние годы.

26-летний Браун выступал за “Челси” с 2013 по 2021 годы, провел за клуб один матч. Сдавался в аренду “Витессу”, “Ротерхэму”, “Хаддерсфилду”, “Брайтону”, “Лидсу”, “Лутону” и “Шеффилд Уэнсдей”. Также играл за “Вест Бромвич” и “Престон”. Сыграл два матча за молодежную сборную Англии. 2-кратный обладатель молодежного Кубка Англии, победитель Юношеской лиги УЕФА, чемпион Европы среди юношей до 17 лет.

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