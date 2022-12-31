Экс-футболист "Барселоны" и сборной Нидерландов перенес микроинфаркт

Известный нидерландский футболист Марк Овермарс перенес микроинфаркт.

Как сообщает источник, 49-летний спортивный директор “Антверпена” попал в больницу в ночь на пятницу.

В бельгийском клубе утверждают, что с бывшим игроком “Барселоны” все в порядке, но ему потребуется отдых и пауза от работы.

В качестве игрока Овермарс три раза выигрывал чемпионат Нидерландов с “Аяксом”, а также побеждал в АПЛ с “Арсеналом”. В составе нидерландского клуба он также выигрывал Лигу чемпионов.