Экс-футболист "Барселоны" и сборной Нидерландов перенес микроинфаркт
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: открытые источники
Известный нидерландский футболист Марк Овермарс перенес микроинфаркт.
Как сообщает источник, 49-летний спортивный директор “Антверпена” попал в больницу в ночь на пятницу.
В бельгийском клубе утверждают, что с бывшим игроком “Барселоны” все в порядке, но ему потребуется отдых и пауза от работы.
В качестве игрока Овермарс три раза выигрывал чемпионат Нидерландов с “Аяксом”, а также побеждал в АПЛ с “Арсеналом”. В составе нидерландского клуба он также выигрывал Лигу чемпионов.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:43 Главные новости дня: 30 декабря
Новости футбола Вчера, 17:27 Бензема принес "Реалу" сложную победу в Ла Лиге
Новости футбола Вчера, 17:01 "Ливерпуль" обыграл "Лестер" благодаря двум автоголам
Новости футбола Вчера, 16:31 Официально: Роналду перешел в клуб из Саудовской Араваии
Новости футбола Вчера, 14:30 Источник: Роналду подписал контракт с азиатским клубом
Новости футбола 29 дек 2022, 17:42 Главные новости дня: 29 декабря
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:18 "Арсенал" готовит новое предложение по украинцу Мудрику Новости футбола Сегодня, 04:00 Коноплянка рассказал, почему сорвался его трансфер в "Ливерпуль" Новости футбола Сегодня, 03:42 У Роналду были и другие выгодные предложения от клубов МЛС Новости футбола Сегодня, 03:19 Экс-футболист "Барселоны" и сборной Нидерландов перенес микроинфаркт Новости футбола Сегодня, 03:00 "Милан" нацелился на футболиста "Челси" Новости футбола Вчера, 17:43 Главные новости дня: 30 декабря Новости футбола Вчера, 17:27 Бензема принес "Реалу" сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Вчера, 17:01 "Ливерпуль" обыграл "Лестер" благодаря двум автоголам Новости футбола Вчера, 16:45 "Вест Хэм" проиграл "Брентфорду" Новости футбола Вчера, 16:31 Официально: Роналду перешел в клуб из Саудовской Араваии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Манчестер Сити - Эвертон прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 31 декабря 2022 года Футбол Сегодня Брайтон - Арсенал прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 31 декабря 2022 года Футбол 01 янв 2023 Лион - Клермон Фут прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 1 января 2023 года Футбол 01 янв 2023 Ланс - ПСЖ прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 1 января 2023 года