Экс-форвард "Ювентуса" оправдан по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет

Известный итальянский футболист Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков, которое расследовали в 2006 году.

Бывшего футболиста “Ювентуса” арестовали в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша.

Сторона обвинения требовала посадить спортсмена за решетку на 24 года, но он получил наказание в виде заключения на 6 лет и 8 месяцев.

“Шестнадцать лет назад свет в моей жизни погас. Теперь тьма ушла. Мое сердце снова согрелось, и я расплакался. Спасибо всем, кто верил в меня”, – сказал он.