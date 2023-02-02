Экс-форвард "Ювентуса" оправдан по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет
Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: открытые источники
Известный итальянский футболист Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков, которое расследовали в 2006 году.
Бывшего футболиста “Ювентуса” арестовали в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша.
Сторона обвинения требовала посадить спортсмена за решетку на 24 года, но он получил наказание в виде заключения на 6 лет и 8 месяцев.
“Шестнадцать лет назад свет в моей жизни погас. Теперь тьма ушла. Мое сердце снова согрелось, и я расплакался. Спасибо всем, кто верил в меня”, – сказал он.
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