Экс-форвард сборной Италии решил повесить "бутсы на гвоздь"

Экс-форвард Интера и сборной Италии Эдер завершает футбольную карьеру. Такое решение итальянец бразильского происхождения принял в возрасте 37 лет.

Свой прощальный матч нападающий проведет уже в ближайшее воскресенье, 4 августа, за Крисиуму. Именно этот клуб является первым и последним для Эдера в его профессиональной карьере.

Эдер в первую очередь известен по выступлениям за Сампдорию и Интер. Также играл за Эмполи, Фрозиноне, Брешию, Чезену, Цзянсу Сунин и Сан-Паулу.

В 2015 – 2017 годах Эдер провел 26 матчей и забил 6 голов за сборную Италии, с которой добрался до четвертьфинала Евро-2016.