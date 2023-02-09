Экс-форвард "Реала" и ПСЖ перейдет в "Сампдорию"

Испанский нападающий Хесе Родригес перейдет в “Сампдорию”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде. Форвард является свободным агентом, поэтому достанется итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

29-летний Хесе ранее играл за “Реал”, ПСЖ, “Лас-Пальмас”, “Сток Сити”, “Бетис”, “Спортинг” и “Анкарагюджю”.

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