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Экс-форвард "МЮ" Саа рассказал почему, Роналду лучше Месси

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Луи Саа/Автор неизвестен Фото: инстаграм Луи Саа/Автор неизвестен

Бывший нападающий “Манчестер Юнайтед” Луи Саа выразил мнение, что экс-форвард манкунианцев Криштиану Роналду является более сильным футболистом, чем нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси.

“Я считаю, что Роналду является более совершенным игроком, чем Месси. Криштиану умеет на поле все. Ему не нужна такая поддержка, как Месси. Впрочем, я уважаю Лео, он выдающийся талант. Роналду и Месси, возможно, вообще не стоит сравнивать, они просто разные”, – приводит слова Саа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. На счету 37-летнего Роналду шесть забитых мячей и четыре голевые передачи в 26 поединках.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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