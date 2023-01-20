Экс-форвард "МЮ" Коул дал совет клубу, как усилить атаку

Бывший форвард “Манчестер Юнайтед” Энди Коул выразил мнение, что манкунианцам нужно приобрести нигерийского нападающего “Наполи” Виктора Осимхена.

“Думаю, что Осимхен хорошо играет за ”Наполи". Он может стать долгосрочным вариантом для “Манчестер Юнайтед”. Вопрос лишь в том, готовы ли неаполитанцы отпустить его. Он очень подвижный, хорошо работает с мячом, забивает голы и имеет отличные габариты. Я видел его игру в матче против “Ливерпуля”. Он отлично связывал линии и забегал за спины защитникам", - приводит слова Коула Metro.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 18 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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